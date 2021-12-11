الطفلة «بسملة» للسيسي بعد رحلة الأقصر: شكرا إنك حققتلي حلمي «فيديو»

وجهت الطفلة بسملة محمد، إحدى أبطال ذوي الهمم وإحدى المشاركات باحتفالية «قادرون باختلاف» التي نظمت مؤخرًا، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تحقيق حلمها باستقلال طائرة في رحلة ترفيهية فوق معالم الأقصر السياحية، قائلة: «شكرًا ليك يا سيادة الريس إنك حققتلي حلمي، ونفسي أطلع معاك كل سنة، بحبك».

وأعربت «بسملة»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عن سعادتها الكبيرة بعدما استقلت طائرة في رحلة ترفيهية، موضحة أنها استقلت الطائرة رفقة أصدقائها وصديقاتها من أبطال ذوي الهمم.

وتابعت «بسملة»: «اتبسطت أوي، كنت بتعامل كأني صاحبة الطيارة، وقعدت في كبينة الطيارة، جمب الطيار، واتفرجت عليه وهو بيطير بالطيارة».

زيارة الأقصر الأولى لـ بسملة

وأشارت الطفلة إلى أن زيارتها إلى الأقصر باستخدام الطائرة التي استقلتها، كانت المرة الأولى التي تزور فيها المحافظة الجنوبية، مواصلة: «عجبني هناك أوي الآثار والنيل، وحاجات حلوة كتير، وركبت المركب».

وأكدت أنها شعرت بسعادة كبيرة للغاية بهذه الرحلة، موضحة أن الكثير من المسؤولين استقبلوها هي وأصدقائها، وكانوا حريصين على المزاح معها هي ورفيقاتها وأصدقائها من أبطال ذوي الهمم، طيلة تلك الرحلة.

قادرون باختلاف

وحققت النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، التي أقيمت الأسبوع الماضي، صدى واسع وكبير، بعدما اشتملت على الكثير من المشاهد الإنسانية، التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أبطال وبطلات «قادرون باختلاف».

وهو الأمر الذي نال إعجاب ملايين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لدرجة جعلتهم يحرصون على تداول مشاهد ولقطات وصور مختلفة من تلك الاحتفالية، التي نظمت النسخة الثالثة منها مؤخرًا.

ومنذ تلك الاحتفالية، لبت الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، الكثير من رغبات وأحلام أبطال وبطلات ذوي الهمم المشاركون بتلك الاحتفالية.