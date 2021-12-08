«زياد» يغني و«أحمد» يعزف.. نص ساعة إبداع لبطلي «قادرون باختلاف»

مواصلة لحالة الاحتفاء الكبيرة التي يعيرها الإعلام المصري، بكل أبطال «قادرون باختلاف»، استضاف برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المطرب زياد عبدالسلام، أحد أبطال ذوي الهمم من المكفوفين، والعازف أحمد هاني، أحد أبطال ذوي الهمم من المكفوفين، في الجزء الأخير من حلقة اليوم الثلاثاء، للتعرف عليهم بشكل أكبر والاستمتاع بمواهبهم الغنائية والموسيقية الكبيرة.

زياد عبدالسلام: بحلم أكون وزير

قال المطرب زياد عبدالسلام، أحد أبطال ذوي الهمم، إنه شعر بسعادة كبيرة للغاية بعدما تواجد على نفس المسرح إلى جوار الموسيقار الكبير عمر خيرت، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية النسخة الثالثة من «قادرون باختلاف»، مضيفا: «إذا بصيت ورايا هلاقي عمر خيرت، ولو بصيت قدامي هسمع صوت الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكيد يعني شعور لا يوصف، بكل فخر واعتزاز كنت أسعد واحد في الدنيا، كان يوم عيد بالنسبة ليا، كنت فرحان جدًا جدًا».

وأشار «عبدالسلام» إلى أن أول مرة انتبه فيه الناس إلى أنه يمتلك موهبة صوت جميل، حين كان طفلا عمره 5 سنوات، قبل أن يتوجه لعالم الإنشاد الديني، حينما سمعه الشيخ محمد الهلباوي، أحد كبار المنشدين في مصر والوطن العربي، وهو يؤذن، فتبناه وعمل على تعليمه المقامات الغنائية المختلفة.

وخلال الحلقة قدم المطرب أغنية «مضناك جفاه مرقده»، وهو ما أبهر الإعلامي رامي رضوان، وكل حاضري استديو تصوير البرنامج، قبل أن يكشف عن حلمه بأن يصبح وزيرا للثقافة بعد أن يتحصل على درجة الماجستير والدكتوارة من معهد الموسيقى العربية، وعن أمنيته في مقابلة النجم التونسي صابر الرباعي والغناء معه وعمل دويتو غنائي معه ويقدما سويا أغنية عن ذوي الهمم، متابعا:«ومش أنا بس في كمان مطربة من ذوي الهمم اسمها «هايدي محمود»، أنا وهي نفسنا بجد نسجل دويتو عن مع صابر الرباعي، وتكون كمان عن ذوي الهمم، ونحب نجوله أنا نحب صوته لأن صوته حلو برشا».

وعن مثله الأعلى في الإنشاد، الشيخ السيد النقشبندي، والشيخ محمد عمران، أحد أبطال ذوي الهمم، والموسيقار والمطرب الراحل محمد عبدالوهاب.

أحمد هاني: عمار الشريعي مثلي الأعلى

في حين كشف العازف أحمد هاني، أحد أبطال ذوي الهمم، عن أنه لم يكن يعرف بتواجد الموسيقار عمر خيرت، باحتفالية «قادرون باختلاف»، قبل أن يتفاجىء ويجد نفسه يعزف مع فرقة الموسيقار، معربا عن أنه شعر بحالة كبيرة من الفرحة بمجرد أن أدرك ذلك.

وأوضح أنه علاقته بالبيانو بدأت منذ أن كان طفل في عمر 12 سنة، وأنه يحب بدرجة كبيرة الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار الراحل عمار الشريعي، ويرى فيهما مثله الأعلى.

وخلال نفس الحلقة، قام العازف أحمد هاني، بعزف موسيقى فيلم «قضية عم أحمد» للموسيقار الكبير عمر خيرت، وسط تأثر وتفاعل الإعلامي رامي رضوان، قبل أن يكشف عن أمنيته في تخصيص طرق ممهدة لأصحاب الهمم بكل محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.

رامي رضوان يشكر السيسي على «قادرون باختلاف»: نقلت مشاعر الإنسانية إلى الشعب المصري

وقبل نهاية الحلقة، حرص الإعلامي رامي رضوان على توجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته واهتمامه الكبير بهذه الاحتفالية «قادرون باختلاف»، والتي كانت سببا في نقل الكثير من المشاعر الإنسانية إلى كل الشعب المصري.