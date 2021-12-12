مع بدء تنفيذ خطة إعمار ليبيا.. اعرف أهم شركات إلحاق العمالة بالخارج

مع اقتراب فتح الأبواب أمام العمالة المصرية، للعودة إلى العمل بالخارج، عبر القنوات الشرعية بوزارة القوى العاملة، والتي تحرص على ضمان حصول العمالة المصرية على فرصة العمل المناسبة، ولضمان عدم وقوعهم في شرك الشركات الوهمية، وضعت الوزارة لوحة إرشادات للتعريف ببعض الشركات المصرية لإلحاق العمالة بالخارج المعتمدة رسميا من الدولة المصرية وفقا لآخر التحديثات.

وتتأهب الشركات المصرية لإلحاق العمالة بالخارج على قدم وساق ، لبدء استئناف نشاطاتها بقوة، بعد اتفاق الحكومتين المصرية والليبية بالسماح بعودة العمالة المصرية.

شركات إلحاق العمالة بالخارج المرخصة رسميا من وزارة القوى العاملة

وتقدم «الوطن»، من خلال نافذتها الإلكترونية، خدمة لقرائها، بنشر أهم أو بعض شركات إلحاق العمالة بالخارج الرسمية والمرخصة والمعتمدة رسميًا من قبل وزارة القوى العاملة، للتيسير على العمالة الراغبة في العمل بالخارج ، التواصل مع هذه الشركات لضمان الحصول على فرصة العمل المناسبة وفقا للقوانين المعمول بها في كل بلد خارجي.

وننشر في هذا التقرير بعض شركات إلحاق العمالة للخارج الحاصلة على التراخيص الرسمية المعتمدة من وزارة القوى العاملة، والتي تنطبق عليها الشروط الرسمية التي حددتها الوزارة وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد، وهي أهم شركات إلحاق العمالة بالخارج المعتمدة رسميا من وزارة القوى العاملة- «شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج»

شركة قباء لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 77·

نوع الترخيص: مكتب الشركات

- شركة الصفا والمروة لـ التوظيف وإلحاق العمالة المصرية للخارج

رقم الترخيص: 147

نوع الترخيص: جهة توظيف

مصر الدولية لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 1·

نوع الترخيص: جهة توظيف

سارة لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 1·

نوع الترخيص: وكالة توظيف

العساف لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص 4·

نوع الترخيص: مكتب سفريات

إسكندرية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم الترخيص: 57.

نوع الترخيص: جهة توظيف

شركة الشريف لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم الترخيص: 111.

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

ينبع الدولية لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 1·

نوعية الترخيص: مكتب الشركات

مرجيد لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 13·

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

الرحمة لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 46

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

تواصل لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم الترخيص: 1.

نوعية الترخيص: جهة توظيف

الصالح لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم ترخيص: 430.

نوعية الترخيص: مكتب سفريات

البسام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم الترخيص: 26.

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

الأماني لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 7.

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

عزيز القاهرة لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 26.

نوعية الترخيص: جهة توظيف

سالم الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

ترخيص رقم: 600.

- شركة الوهيدي

رقم الترخيص: 7.

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

هلا الذهبية لتوظيف العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 231.

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

سما لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم الترخيص: 40.

نوعية الترخيص: SAMA HR and Recruitment Services