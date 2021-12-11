نقل موقف السرفيس بين الهرم وفيصل إلى ساحة سنترال المريوطية

بالتوازي مع أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة بقطاع المريوطية فيصل، فقد كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهاز السرفيس بالتواجد الميداني بالمنطقة بين شارعي الهرم وفيصل نطاق المريوطية، ونقل موقف سيارات السرفيس العشوائي وتنظيم أماكن تواجدها بمنطقة بديلة.

نقل سيارات سيرفيس المريوطية إلى ساحة بجوار السنترال

وبمتابعة من محمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، تم نقل سيارات السرفيس بمنطقة المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل إلى ساحة بجوار سنترال المريوطية.