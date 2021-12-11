سعر طبق البيض اليوم السبت 11-12-2021 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهد سعر طبق البيض اليوم استقرارًا في الأسواق المصرية، وذلك بعد موجة من الانخفاضات والارتفاعات المتتالية وصلت خلالها كرتونة البيض إلى نحو 50 جنيهًا للطبق في مطلع الشهر الماضي، وهو ما أثر على المواطنين من محدودي الدخل، إلا أنّ الأسعار شهدت استقرارًا ملحوظًا مرة أخرى في جميع المحال التجارية ومنافذ البيع.

سعر طبق البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ سعر طبق البيض اليوم في المزرعة وصل إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

ويقول رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّ كيلو الدواجن البيضاء يتراوح سعره في المزرعة بين 21 و22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، مشيرًا إلى أنّ السعر العادل للدواجن في المزرعة 26 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 35 و37 جنيهًا.

واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم السبت، عند سعر 7 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

ووصف «السيد» هذا الانخفاض بأنّه كارثي على الرغم من ارتفاع أسعار العلف إلى نحو 9 آلاف جنيه للطن، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على المربين بشكل سلبي وخروجهم من المنظومة، وهو ما أشار إلى خطورته الدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في ظل بحث الشعبة عن التصدير والاكتفاء الذاتي.