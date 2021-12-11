نضال الأحمدية: حسام حبيب كان بيعاير شيرين إنها مش بتتكلم إنجليزي زيه

دعت الإعلامية نضال الأحمدية، الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى استثمار قضية طلاقها من الفنان حسام حبيب لصالح حقوق المرأة العربية والمرأة المصرية، لافتةً إلى أنه مارس عليها عنفا كبيرًا، كان من مظاهره أنه كان «يعايرها» بأنها لا تتحدث الإنجليزية بطلاقة مثله.

نضال الأحمدية: شيرين تعرضت لأبشع أنواع العنف

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «ON»: «شيرين تعرضت لأبشع أنواع العنف من حسام حبيب، ويعتقد الكثيرون أن العنف بالضرب فقط، حتى أن شيرين نامت على كنبة لمدة 4 سنوات، وبعد الطلاق خرجت وسجلت أغاني واختارت قصائد وألحان ودخلت إلى الأستديو واجتمعت وغيرت الفستان وحاولت أن تجد بريستيج جديد وكل ذلك في غضون 7 أيام فقط دون أن تنام».

وتابعت: «أقول لمن يتنمرون على شيرين، كانت تريد شعرا مستعارا ولم توفق وجربت أمامي مجموعة من الشعر المستعار، فقلت لها كوني كما أنتِ، اظهر كما أنتِ، أنتِ أحدثتي موضة في عالم الفن، ليس بصوتكِ الحساس فقط بل بشخصيتكِ».

عايرها بأنه ابن ناس وهي بنت بلد

وواصلت: «التعنيف لم يكن ضربًا، لكنه كان يشعرها أنها لا شيء واستطاع أن يغسل دماغها وأن يشعرها أنها لا تتحدث الإنجليزية بطلاقة مثله، وأنه ابن ناس لكنها بنت بلد، ولا أستطيع أن أمرر أشياءً أكثر من ذلك لأنه ليس مسموحا لي بأن أقولها».