انطلاق لجان اختبارات اليوم الثاني للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

تنطلق لجان اختبارات اليوم الثاني للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين في القرآن الكريم، اليوم الأحد، للمتسابقين في المسابقة على أن تعقد لجنتان فقط، الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحا والثانية في الثانية عشر ظهرا برئاسة أ.د/ فهد فرج أحمد الرفاعي من المملكة العربية السعودية.

وتضم لجان المسابقة العالمية للقرآن الكريم لوزارة الأوقاف، في عضويتها كلا من:

1- أ.د/ عبد الكريم صالح - مصر.

2- أ.د/ جمال فاروق جبريل - مصر.

3- الشيخ /سراج الدين سليمان - مصر.

5- الشيخ / فاديم إليا صوف صديقويتش - روسيا.

وتشهد المسابقة العالمية للقرآن الكريم لوزارة الأوقاف مشاركة 18 مصريا، فهناك فرع لحفظ القرآن، وآخر للمقصاد، وفرع لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرع للناشئة، وفي هذا العام، تم تخصيص فرع للأئمة وحفظ القرآن مع التفسير.

المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ويشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا، و12 محكما من داخل وخارج مصر، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

دورة تدريبية للأوائل

كما تم دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور المسابقة الحالية، كما سيتم إعداد دورة تدريبية للأوائل فى إجازة نصف العام، ووضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج.

ومن المقرر وفقا لما أعلنه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه سيكون هناك اختبار تحريري للأئمة في تفسير القرآن الكريم، ويعقبه لجنة شفوية أمام أساتذة التفسير، وباقي المتسابقين غير الأئمة سيكون لديهم اختبار في المقاصد العامة للقرآن الكريم بأكمله.

مسابقة الأسرة القرآنية

وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق مسابقة جديدة تعرف باسم «الأسر القرآنية»، وهي الأسر التي يحفظ 3 من أفرادها على الأقل القرآن الكريم على مستوى المديريات، بجانب فهم معاني القرآن أيضا، لافتا إلى أنه بعد نجاح المسابقة واكتشاف نماذج راقية سيتم رصدها تباعا في برنامج تلاوة الذي تبثه الوزارة على موقعها صفحتها.