موعد جنازة الفنان محمد عبدالحليم وتفاصيل أيامه الأخيرة

أعلن مصدر مقرب من الفنان الراحل محمد عبدالحليم، لـ «الوطن»، أن جنازته ستكون اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر من أحد مساجد منطقة الملك الصالح التي شهدت وفاة الأخير فيها داخل مسكنه عن عمر ناهز 76 عاما.

مكان جنازة الفنان محمد عبدالحليم لم يتحدد بعد

وقال المصدر أن وقوع الوفاة في ساعة متأخرة، أمس السبت، جعل الأسرة لم تحدد مكان جنازة الفنان محمد عبد الحليم إلي الآن، حيث سيتم الاستقرار على اسم المسجد في الصباح الباكر.

جنازة الفنان محمد عبدالحليم ستكون في أحد مساجد الملك الصالح

وكشف المصدر عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان محمد عبدالحليم، مؤكدا أن الأخير عانى من ضيق في التنفس خلال اليومين الأخيرين، حيث انعكس ذلك على صحته بالسلب، وفقا لكلام المصدر.

وشدد المصدر على أن الفنان الراحل لم يعاني من أي متاعب صحية باستثناء ضيق التنفس الذي ازداد عليه خلال اليومين الماضيين.

وكان الفنان منير مكرم، أعلن أن سبب وفاة الفنان محمد عبدالحليم هو سكتة قلبية مفاجئة، تعرض لها الراحل في منزله في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء السبت، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن، وأنه سيذهب مبكرا مع نجل الفنان الراحل للوحدة الصحية من أجل استخراج تصاريح الدفن.

محمد عبدالحليم شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، وقدم أكثر من 300 عمل فني بين المسرح والسينما والدراما، وبدأ محمد عبدالحليم مشواره الفني فى أواخر السبعينيات من القرن الماضي عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى للمشاركة بفيلم «زهرة البنفسج»، عام 1977.