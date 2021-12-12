«أومكيرون» يظهر في تركيا.. وإصابات كورونا عالميا تقترب من 270 مليونا

أعلنت وسائل إعلام تركية، تسجيل البلاد، 5 إصابات جديدة بـ سلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في إزمير الواقعة غرب الأناضول وإصابة في «إسطنبول»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي، إن المرضى الـ 6 لم يكونوا بحاجة إلى نقلهم للمستشفى، وسجلت عليهم أعراض طفيفة فقط، وهم يخضعون للمتابعة الخارجية دون أي مشاكل، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

واقتربت إصابات فيروس «كورونا» حول العالم منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي 2019، من تسجيل 270 مليون حالة، وسجلت الإصابات 269956558 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 5317289 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 242694580 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بـ الولايات المتحدة إلى 49.7 مليون حالة

من جانبها، سجلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أمس السبت، 152970 إصابة بـ«كورونا» و1823 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس إلى 49748387 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ ‏الوفيات بـ«كورونا» إلى 793937 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

عربيا، سجلت وزارة الصحة الكويت، أمس السبت، «صفر وفيات» بـ«كورونا» و35 إصابة بـ الفيروس، ليظل إجمالي الوفيات في البلاد عند 2466 حالة وفاة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات بـ «كورونا» إلى 413672 حالة.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 36 إصابة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة، وقالت الوزارة الموريتانية، في بيان، إن حصيلة الإصابات بـ الفيروس، ارتفعت إلى 39779 حالة، فيما وصلت مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 849 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة الموريتانية، أنها سجلت 63 حالة شفاء من «كورونا»، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 38347 حالة شفاء حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة «أخبار» الموريتانية.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 218 إصابة بـ«كورونا» و5 وفيات و166 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 212652 حالة.

ارتفاع حصيلة حالات الشفاء من «كورونا» في الجزائر إلى 146172 حالة شفاء

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، ارتفع إلى 6137 حالة وفاة، فيما وصل مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 146172 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الاأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضافت الوزارة الجزائرية، أن 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ «كورونا»، فيما سجلت 20 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، بينما فيما سجلت 5 ولايات 10 حالات بـ الفيروس فما فوق.