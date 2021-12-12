أستاذ باطنة بـ«نيوجيرسي»: أعراض المتحور أوميكرون أقل من دلتا

أكد الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة بولاية نيوحيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الإحصائيات والمعلومات المعلن عنها حتى الآن بشأن سلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا، جاءت بناء على التحاليل الواردة من الدولة التي انتشرت بها السلالة كدولة جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، بجانب عدد الحالات البسيطة التي تم رصدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أستاذ الباطنة في تصريحات لـ «الوطن»، أن الأرقام تتغير بين لحظة وأخرى نظرا لسرعة الانتشار، ولم يطرأ معلومات جديدة حول المتحور، لافتا إلى أن غالبية التقارير تشير إلى أنها السلالة الأسرع في الانتشار بين المواطنين، بجانب عدم وجود أي أعراض شديدة أو خطيرة لها بما فيها عدم الشعور بفقدان الحواس المختلفة كالشم والتذوق.

كورونا سيتحول إلى وباء يتم التعامل معه بالتطعيم السنوي

وتابع أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن جميع الحالات التي تم رصدها أكدت عدم وجود أي أعراض شديدة للمرض، وأن الأعراض الشائعة لسلالة أوميكرون تتمثل في أوجاع متفرقة بالجسم والشعور بالإجهاد تصاحبه ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا أن هذه الأعراض بجانب سرعة الانتشار ستؤدي إلى تحول الوباء إلى فيروس سنوي، مثل الإنفلونزا العادية الموسمية، وسيتم التعامل معه من خلال منح التطعيم السنوي للمواطنين، وذلك حال استمرار السلوك الخاص به على النمط الموجود حاليا.

الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وناشد «خضر» المواطنين، بضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا، والعمل على الحصول على جرعة ثالثة تعزيزية لمن حصل على جرعتين من اللقاح، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.