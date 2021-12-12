حالة الطقس الأيام القادمة.. نشاط للرياح وانخفاض الحرارة وأمطار

كشفت الأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس الأيام القادمة المتوقعة على كافة الأنحاء، اعتبارًا من الأحد وحتى الجمعة، مشيرة إلى الظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة، حيث يشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة، انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، وسقوط أمطار تصل لمتوسطة في بعض المناطق.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد الأيام القادمة انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، خلال الساعة من الخامسة وحتى السابعة صباحا، غدا الاثنين الموافق 13 ديسمبر، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2:5 درجات على كافة الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا، غدا الاثنين، فيما تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، الثلاثاء المقبل، مع نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن طقس الأربعاء يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس نهاية الأسبوع

أما عن طقس الخميس فهناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح على بعض المناطق جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الجمعة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح على بعض المناطق السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.