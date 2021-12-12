الحكومة تكشف حقيقة جدول امتحانات التيرم الأول المتداول لأولى ثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من صور لجداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021/ 2022 لطلاب الصف الأول الثانوي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للجداول المتداولة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021/ 2022 لطلاب الصف الأول الثانوي، وأن الجداول المتداولة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 لطلاب الصف الأول الثانوي مزيفة وغير صادرة عن الوزارة.

وشددت وزارة التعليم على أنه فور الانتهاء من وضع جداول امتحانات الصف الأول الثانوي، سيتم الإعلان عنها على قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: moe.gov.eg أو الصفحة الرسمية على فيس بوك عبر الرابط التالي m.facebook.com/egypt.moe، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول تنطلق يوم 15 يناير 2022

وفي سياق متصل، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 15 يناير 2022، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 5 فبراير 2022 وتستمر حتى 17 فبراير 2022، لمدة 15 يوماً، وسيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021/2022 إلكترونياً باللجان الامتحانية في المدارس، على أجهزة التابلت، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ويجرى حالياً الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، الذين سددوا التأمين والأوراق المطلوبة، إلى جانب العمل على تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت، والامتحان بنظام التقييم الجديد بشكل تدريجي، من خلال الحضور بالمدرسة.

جار الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح أنه في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.