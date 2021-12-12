«التعليم» تبدأ تصحيح امتحانات شهر ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي

انتهت مدارس المرحلة الابتدائية من عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي ورقياً، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن الامتحانات اختلفت من مدرسة لأخرى واعتمدت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

الامتحانات عقدت ورقيا وسارت بصورة منتظمة

وأكد محمد عبدالتواب، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن الامتحانات عقدت ورقياً وسارت بصورة منتظمة وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه يجري حالياً البدء في تصحيح أوراق الامتحانات وأنه سيتم إعلان نتائج الطلاب كألوان في نهاية العام الدراسي، طبقاً للقرار الوزاري بضوابط امتحانات رابعة ابتدائي.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات اختلف من مدرسة لأخرى وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، والأسئلة جاءت مباشرة وغير معقدة وتقيس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم في المقرر الدراسي، لافتاً إلى أنه يجري حاليا تدريب المعلمين بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

الامتحانات وضعت من قبل موجهي الأوائل في الإدارات التعليمية

من جانبه، أكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أن الامتحانات وضعت من قبل موجهي الأوائل في الإدارات التعليمية، وتم اختيار الأسئلة من قبل بنك الأسئلة الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وأضاف «الجيار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال تصحيح الامتحانات بدأت وسط إجراءات وقائية مشددة، موضحاً أن أعمال التصحيح تتم وفق مجموعة من التعليمات الخاصة بالتدقيق الجيد ومراجعة بيانات الطلاب على ورقة الأسئلة جيداً، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الاستعداد الجيد لامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر عقدها في شهر يناير المقبل.

وفي سياق متصل، قال عبدالعزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي عقدت على مستوى الإدارة التعليمية، موضحاً أن الامتحانات جاءت متنوعة وقصيرة وتقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم، كما أشاد الطلاب بنوعية الأسئلة.