المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو تحصد الجوائز.. «والي» يكشف السر «فيديو»

كشف الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، سر حصد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق العديد من الجوائز العالمية، موضحًا أنه تم تنفيذه على أعلى مستوى من التخطيط، سواء فيما يتعلق بالنقل والتخطيط الهندسي والوحدات المتحركة والأنظمة التي تتحكم في الخط وسرعة إنجاز المرحلة وجودة الإنشاءات والمكونات الخاصة بالمشروع، كما تم الوضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم مثل الأسانسيرات والسلالم الكهربائية ووسائل المساعدة.

رئيس القومية للأنفاق: الأنظمة على أعلى درجة من الكفاءة

وأضاف والي خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، والمُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: «المميز في هذه الخدمة أن الأنظمة على أعلى درجة من الكفاءة وكل المحطات مزودة بسلالم كهربائية من مستوى الشارع وحتى مستوى الرصيف، كما أن هذا الخط به أحدث قطارات مستوى العالم من ناحية التأمين والرفاهية والأمان وسهولة الاستخدام لذوي القدرات الخاصة واللوحات الإرشادية وأحدث وسائط في العالم كله».

مترو الإنفاق يستوعب مليون ونصف المليون مواطن يوميا

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مترو الإنفاق يستوعب مليون ونصف المليون مواطن يوميا بحد أقصى حتى عام 2014، لكن مصر تستهدف استيعاب 9 ملايين راكب في محطات مترو الأنفاق بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن محطة عدلي منصور مركزية تتبادل بين 5 وسائل نقل مختلفة مثل القطار الكهربائي «العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية»، وموقف أتوبيسات سوبر جيت للأقاليم، الأتوبيس الترددي حتى المطار، علاوة على محطة سكك حديد السويس، وبالتالي فإن هذه المحطة ستستوعب يوميا من 400 ألف إلى 450 ألف مواطن، ومع نهاية العام الجاري سيتم افتتاحها.