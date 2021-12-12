«الآثار» تفحص قطعة عُثر عليها بمشروع تبطين الترع بقنا

تفحص لجنة من هيئة الآثار في محافظة قنا، قطعة عُثر عليها في مشروع تبطين الترع في نجع العروبة بقرية البراهمة بمركز فقط جنوب المحافظة، لمعرفة أثريتها من عدمه، خاصة بعدما أخفيت لمدة يوم لدى عامل في المشروع، وعثرت عليها الشرطة في حوش وسط الطين.

مشاجرة تقود إلى القطعة

بدأت القصة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، عندما تشاجر مهندس ومقاول في مشروع تبطين ترعة نجع العروبة في مركز فقط، بسبب الخلاف على رأس تمثال عثر عليها وسط حجارة الدبش الذي يستخدم في عمليات التبطين، ما دفع الأهالي إلى استدعاء الشرطة التي جاءت بشكل سريع وتحفظت على المتشاجرين.

وبحسب مصدر أمني، أنكر المتهمون في البداية أن يكون شجارهم على قطعة أثرية عثر عليها، ولكن بعدما تأكدت المباحث من صحة التحريات، واجهتهما واعترفا بأن هناك قطعة يشتبه في أثريتها عُثر عليها، ولدى عامل في المشروع تم الاتفاق معه لإخفائها.

العثور على قطعة أثرية في حوش العامل

وبعد 24 ساعة من التحقيق مع المقاول والمهندس، انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث فقط، وعثرت على القطعة الأثرية وسط الطين في حوش منزل العامل الذي قبض عليه في شقته.

وقررت جهات التحقيق انتداب لجنة من الآثار لبحث القطعة، ومعرفة أثريتها من عدمه.

وقال أيمن هندي مدير عام منطقة آثار قنا، إنه جار تشكيل لجنة من الآثار لفحص أثرية القطعة من عدمها، وإعداد تقرير كامل ومفصل حول القطعة وتقديمه لجهات التحقيق، لاتخاذ القرارات السليمة تجاه المتهمين في حيازة قطعة يشتبه في أثريتها.

وقال محمد موسى، رئيس مجلس مدينة قفط، التي تقع في دائرته الواقعة، أنه تم غلق المحجر الذي أتت منه القطعة التي يشتبه في أثريتها.