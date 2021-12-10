«التنمية المحلية»: تطوير القرى بدأ في 2014.. والأولوية للأكثر احتياجا

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية استمرار المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى وبعد الظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013، وتم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج في أكتوبر 2014 حتى تستعيد الدولة المركزية عافيتها، ودعم أبناء القرى لتطبيق نظام اللامركزية طبقاً لما ورد بالدستور وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية في تنفيذ أهداف البرنامج لاستكمال أعمال التطوير والتنمية بالقرى المصرية.

وصار إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود ظهير ريفي بها وتم الترشيح بناءً على مجموعة من المعايير من ضمنها انخفاض مستوى البنية الأساسية من رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي، وانخفاض عدد الخدمات الحكومية من وحدات صحية، مدرسية، مراكز شباب، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية، وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة.

اختيار القرى

وأشارت التنمية المحلية إلى أنه اعتبارا من أكتوبر 2014 تولت المحافظات ترشيح مجموعة من القرى، وتم إجراء معاينات ميدانية لهذه القرى من خلال لجان فنية مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات، وتم تحديد المشروعات المطلوبة لتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بهذه القرى، وتم العرض مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، حيث وجه بتنفيذ الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية في حدود التمويل الذي يمكن تدبيره من موازنة الدولة.

وأوضح التقرير أنه في فبراير 2015 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وطرق وكهرباء بقرى المرحلة الأولى؛ وعددها 78 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 1,075 مليار جنيه منها مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية وتم صرفها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مشروعات البنية الأساسية

وتضمن الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية لـ78 قرية المدرجة بالمرحلة الأولى، إنهاء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتضمنت 219 مشروعا منها 58 مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه، و36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه، و63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه، كما يتم استكمال باقي المشروعات وجارٍ حاليا إقامة 333 مركز خدمي بالوحدات القروية لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بالقرى.