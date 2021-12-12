خدمات طبية لـ136 ألف مواطن بالعيادات الخارجية خلال شهر بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـ135660 مواطن وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 28003 حالة وذلك خلال شهر نوفمبر 2021، ضمن جهود المديرية المبذولة، من خلال ادارة المستشفيات لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تكثيف المرور على المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية اللائقة

وأكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية تواصل تقديم خدماتها الطبية بأعلى مستوى، إضافة الى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بتكثيف المرور على المستشفيات وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضحت الدكتورة ميرفت سعد مدير مستشفيات محافظة المنيا ومدير ادارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة، تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـ135660 مواطنا، وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ28003 حالة.

تقديم خدمات حضانات لـ570 طفلا

وأضافت أنه تم تقديم خدمات رعاية لـ 586 مريضا، بإجمالي 2946 يوم علاج، وتقديم خدمات حضانات لـ 570 طفل بإجمالى 3987 يوم علاج، وتقديم خدمات غسيل كلوى لـ 945 مريض بإجمالى 10666 جلسة غسيل ،كما تم تقديم خدمات اشعة تشخيصية بإجمالى 11658 حالة أشعة عادية، و4002 حالة اشعة تليفزيونية و1623 حالة أشعة مقطعية.

ووجه محافظ المنيا، مديرية الصحة، بالاستعداد والجاهزية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 من ديسمبر الجاري، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، من أجل تحقيق الهدف القومي بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.