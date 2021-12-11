ضبط مخزن أدوية غير مرخص في حي غرب المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة الحالة العامة بمنظومة القطاع الصحي، من خلال المرور على الصيدليات ومخازن الأدوية للتأكد من مدى صلاحية الأدوية والتراخيص الخاصة بالمخازن والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قاد «أبو زيد» حملة مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وأعضاء التفتيش الصيدلي والتموين، ومسئولي الوحدة المحلية لمدينة المنيا.

حصر الأدوية للتأكد من مدى صلاحيتها

قال نائب المحافظ، إنه خلال الحملة تم ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي غرب المدينة بالإضافة للمرور على إحدى الصيدليات، حيث تم التحفظ على المضبوطات، موجها أعضاء التفتيش الصيدلي والتموين، بحصر الأدوية للتأكد من مدى صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وعلى هامش الحملة، تابع نائب المحافظ، الحالة العامة بمستشفى سمالوط التخصصي، حيث تفقد نائب المحافظ، أقسام الكلي والاستقبال وغرف المراقبة ووحدة تلقي المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، موجها وكيل وزارة الصحة بتطعيم جميع الحضور بلقاح كورونا، في حالة ثبوت عدم تلقي الجرعات الخاصة باللقاح، كما استمع نائب المحافظ، لشكاوى المرضي، موجها بسرعة الاستجابة لمتطلبات المرضي، تحقيقا للصالح العام للمواطنين.

توافر المستلزمات الطبية والأدوية بمستشفى الصدر

وكان نائب محافظ المنيا أجرى في قت سابق جولة تابع خلالها مستشفى الصدر بمدينة المنيا، حيث اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، وتفقد أقسام العزل بالمستشفي، للاطمئنان على المرضى وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معربا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما حرص نائب المحافظ، على طمأنه أهلهم وذويهم على حالتهم.

وأكد نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع الموقف الصحي بالمحافظة أولا بأول، مناشدا المرضى بتقديم التوعية لأهاليهم، عقب عودتهم سالمين لمنازلهم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والاحترازية، وسرعة تلقي اللقاح.