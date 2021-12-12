زوجة يوسف دندش عن دعم زوجها لشيرين عبد الوهاب: منافق لأنه يعنفني «فيديو»

تواصل الصورة الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج اللبناني يوسف دندش، أثارة الجدل منذ مساء أمس السبت بعد هجوم زوجة دندش عليه بعد دعمه لشيرين وهو يمارس نفس التعنيف الزوجي عليها.

زوجة يوسف دندش تتحدث عنه: منافق

حيث قالت دكتورة هانيا فقيه زوجة المنتج يوسف دندش، عن دعم زوجها للفنانة شيرين عبد الوهاب، ضد تعنيف حسام حبيب لها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه منافق وفاقد الشيء لا يعطيه، متابعة: «أنت واقف تدعم شيرين طيب الأقربون أولى بالمعروف».

وكشفت هانيا تفاصيل تعرضها لمحاولة قتل على يد زوجها يوسف دندش، مضيفة أنها تعرضت لمحاولة قتل، كما أنها محرومة من رؤية أولادها، مؤكدة: «مش بيقولي فين مكانهم ومعرفش مكانهم شوية يقول في لبنان شوية في سوريا بيلعب على أعصابي بيستفزني في أغلى ما أملك».

وأوضحت، أن هناك أثار للضرب على جسدها، كما أنها رفعت قضية قبل ظهورة مع شيرين بفترة طويلة، لافتة: «قبل ما يطلع يعمل فيها أن عنده شهامة وأنه داعم للمرأة ضد التعنيف».

وكشفت هانيا بأنها عندما تعرضت للتعنيف على يد زوجها هربت من المنزل واتجهت لطبيب شرعي وفى هذه اللحظة تركت أولادها في المنزل وعندما رفعت عليه القضية الخاصة بها وطالبت بأولادها رفض تسليمها الأولاد.

زوجة يوسف دندش توضح هل شيرين عبد الوهاب سبب أزمتها مع طليقها

يذكر أن دكتورة هانيا فقيه، كشفت في منشور عبر صفحتها الخاصة على صفحة «فيس بوك» بأن الفنانة شيرين عبد الوهاب ليست سبب الأزمة بينها وبين زوجها، حيث قالت: «إن سبب مطالبتي بالطلاق هو تعرضي الدائم لصولات وجولات من العنف الجسدي واللفظي وصولا لمحاولة قتلي، وليس لأنه ظهر مع الفنانة شيرين في الصورة والتي أكن لها كل أحترام وتقدير».

وأضافت: «كنت قد ظهرت في برنامج فوضى مع جو معلوف الأربعاء الماضي وشرحت معاناتي وأن والد طفلاي الرضع لا يسمح لي برؤيتهم إلا في المنزل الزوجي حيث يسكن، الأمر المرفوض تمامًا من قبلي وأطالب باستلامهم وتربيتهم منفردة بعيدا عن هذه الأجواء غير الملائمة أبداً لصحتهم النفسية».

وتابعت: «أنه من الظلم أن يحرمني من تربية أولادي الرضع ورؤيتهم وفي نفس الوقت هو لا يهتم بهم وهو بعيد عنهم وفي المهرجانات والحفلات ولا يفصح عن مكان تواجدهم للسلطات المعنية رغم صدور قرار قضائي يقضي بتسليمي إياهم، لذا قلت ما قلت من أني أتمنى أن تُحرم مخبأتهم إذا كانت أم من أولادها، اقتضى التوضيح».