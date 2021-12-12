الانتهاء من إنشاء أول محطة من نوعها للمعالجة الثلاثية في قنا

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الأحد، محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف والتي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

الانتهاء من جميع الأعمال

وأوضح محافظ قنا أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية والروافع والمعالجة والأعمال الكهروميكانيكية لمحطات الرفع وخطوط الشبكات البالغ طولها 12 كيلو و228 مترا بمشروع محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة الواقعة على مساحة 10 أفدنة وستعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة 191 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحطة ستخدم 47 ألفا و600 نسمة بقريتي المراشدة والقلمينا بمركز الوقف.

محطات الصرف الثلاثية بقرية المراشدة هي الأولى من نوعها

وأضاف «الداودي»، أن محطات الصرف الثلاثية بقرية المراشدة هى الأولى من نوعها في محافظة قنا حيث ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه نحو إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها لري الأراضي الزراعة في ظل الزيادة السكانية المستمرة مع ثبات حصة مصر من المياه منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على قدم وساق في تنفيذ المشروعات.

رافق المحافظ في جولته، العميد أحمد عوض المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الصرف الصحي.