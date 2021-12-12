عامل يستدرج طالبا بـ«زراعات قنا».. تخلص منه بزجاجة من أجل 100 جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لشكف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة (طالب بالمرحلة الإعدادية - مقيم بدائرة المركز) بزراعات القصب بأحد الطرق الفرعية بدائرة المركز "بها جرح ذبحى".

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه و أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة بزعم بيع بعض المقاعد الخشبية له ولدى وصولهما حاول التعدى عليه وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية ولدى رفضه تعدى عليه بقطعة زجاجة فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه على مبلغ مالى (100 جنيه) كان بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.