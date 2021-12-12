«التضامن» تنقذ مواطن بلا مأوى يعاني بتر بالقدم.. وتنقله لمستشفى التداوي للعلاج

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى يعاني من بتر بالقدم وغرغرينا وفي حالة إعياء شديد، وذلك بمنطقة شارع البطراوي بمدينة نصر بجوار المعهد الأزهري.

توجيه فريق لبحث الحالة

وكلفت وزيرة التضامن، أعضاء فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوحدة شرق القاهرة ببحث الحالة، حيث تحرك الفريق على وجه السرعة إلى موقع الشكوى وقد تم العثور على المواطن، وعليه فقد تم عقد جلسة للدعم النفسي والمعنوي للمواطن وتبين أنه يدعى «ع. ع. أ» ويبلغ من العمر 57 عاما، ويعاني بتر بالقدم وبعض قرح الفراش وغرغرينا بوجه القدم.

وقد أوضح المواطن أنه على خلاف مع أسرته التي تقيم بمنطقة المقطم، الأمر الذي دفعه لترك المنزل والذهاب إلي إحدى دور الإيواء وبسبب الخلافات الدائمة مع سياسة الإقامة بالدار فقد ترك الدار ومكث بالشارع.

نقل المواطن إلى مستشفى التداوي بالمطرية

ونقل فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوحدة شرق القاهرة المواطن إلى مستشفى التداوي بالمطرية، وذلك من خلال دعم إحدى الجمعيات الخيرية التي وافقت على تحمل كافة نفقات التدخلات الطبية والعلاج، وفور الانتهاء من التقييم الطبي لحالة المواطن قررت الأطقم الطبية إجراء عدد من التدخلات الجراحية، وذلك لسوء الحالة الصحية للمواطن، حيث تقرر حجزه بالمستشفى لحين تماثله للشفاء تمهيدًا لإيداعه إحدى دور الرعاية أو إعادة الدمج الأسري.

وفي ذات السياق يجري فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بوحدة شرق القاهرة التواصل مع أسرة المواطن بشأن إعادة الدمج الأسري، وفي حال تعذر ذلك سوف تتولى وزارة التضامن الاجتماعي إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لها لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.