لو مرتبك أقل من 10 آلاف.. عندك فرصة للحصول على شقة بـ1.4 مليون جنيه

إذا كان دخلك الشهري أقل من 10 آلاف جنيه للفرد، و13 ألف جنيه للأسرة، يمكنك الحصول على وحدة سكنية تمليك تصل قيمتها إلى 1,4 مليون جنيه، وذلك من خلال تمويل من البنك الأهلي المصري، في إطار المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي المصري، بتوجيه من الرئيس السيسي، بفائدة متناقصة 3%، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو الماضي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، في إطار ما تقدمه من خدمات لقرائها على مدار اليوم، شروط الحصول على وحدة سكنية «متوسطة» من البنك الأهلي، بنظام التمويل العقاري.

الدخل الشهرى

- ألا يزيد صافي الدخل الشهري للفرد على 10 الآف جنيه وألا يقل عن 4,5 ألف جنيه.

- ألا يزيد صافي الدخل الشهري للأسرة على 14 ألف جنيه وألا يقل عن 6 آلاف جنيه.

العمر

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، بحد أقصى 75 سنة بنهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

- أن يكون المقترض أو الراغب في التمويل العقاري مصري الجنسية.

سعر الوحدة الممولة

- ألا يزيد سعر الوحدة الممولة على 1,1 مليون جنيه، بدفعة مقدمة 15%.

- ألا يزيد سعر الوحدة الممولة على 1,4 مليون جنيه، عند دفع مقدم 20%.

- سداد دفعة مقدمة 20% من سعر الوحدة،ة وفقًا للتقييم وبحد أقصى 50%.

نسبة عبء الدين

- يتم احتساب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري للقسط العقاري.

مزايا التمويل من البنك الأهلي المصري

- مدة القرض: تصل إلى 30 عامًا.

- قيمة التمويل للوحدة تصل إلى 85% من قيمة الوحدة وفقاً للتقييم.

- سعر الفائدة 3% متناقصة.

- يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة، والذي تبلغ قيمته 10% كحد أقصى من سعر الوحدة.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- شهادة قيد للذكور والإناث.

- إيصال مرافق حديث.

- مستندات إثبات دخل.

المصاريف والعمولات

- المصاريف الإدارية 1%، من مبلغ التمويل على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد مبادرة التمويل العقاري.

- مصاريف فتح الحساب والاستعلام مجانًا.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- عمولة سداد معجل: لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل ويتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة في هذا الشأن.

- عائد تأخير 2% على الأقساط مستحقة الدفع لـ البنك الأهلي المصري.