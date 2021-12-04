البنك الأهلي يعلن تحويل الأموال بين الحسابات مجانا.. اعرف الطريقة

قام البنك الأهلي المصري، بنشر فيديو استرشادي لعملائه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، للتعريف من خلاله على خطوات التحويل اللحظي من بطاقات البنك المختلفة، سواء بطاقة الخصم المباشر أو البطاقات المدفوعة مقدماً، لأي بطاقة مدفوعة مقدماً خاصة بالعميل.

وأضاف أكبر البنوك الحكومية في مصر من حيث الأصول، عبر صفحته الرسمية، أنه لـ تحويل الأموال مجاناً من بطاقة الخصم المباشر أو المدفوعة مقدمًا، لأى بطاقة مدفوعة مقدمًا خاصة ‏بالبنك الأهلي المصري من خلال ماكينات الـ ‏ATM‏، على العميل اتباع الخطوات الآتية:

خطوات التحويل اللحظي من بطاقات البنك الأهلي

- زيارة أقرب ماكينة صراف آلي، ATM، وإدخال البطاقة والرقم السري الخاص بالعميل.

- اختيار العميل لخدمات أخرى من القائمة الرئيسية.

- الضغط على اختيار «تحويل إلى بطاقة».

- الضغط على «الموافقة» على الشروط والأحكام.

- على العميل، عند ذلك، إدخال المبلغ المراد تحويله.

- اختيار الحساب المراد التحويل منه.

- إدخال العميل لرقم البطاقة مسبقة الدفع، والضغط على «تأكيد».

وتأكيداً من البنك الأهلي على عملائه، استعرض أكبر البنوك الحكومية استخدامات ومميزات بطاقات الائتمان الخاصة به، كالتالي:

- حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في مختلف أنحاء العالم.

- التسوق عبر الإنترنت من خلال خدمة الكود الآمن OTP.

- سعر عائد مدين شهري 1.9% للبطاقات المضمنة، ويصل إلى 2.25% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

- أقل حد أدنى للسداد 5% شهرياً من رصيد البطاقة الائتمانية.

- إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

- الإدراج التلقائي ببرنامج الـ Ahly points

- تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهر بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

- تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرا، بدون فوائد، ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري.