توجيه عاجل للمدارس بسرعة الانتهاء من تسجيل المواد للمعلمين إلكترونيا

أصدر عدد من المديريات التعليمية، تعليمات للإدارات التعليمية التابعة لها، بالتنبيه على جميع المدارس بسرعة الانتهاء من تسجيل المواد للمعلمين إلكترونياً، وكذلك تسجيل الإحداثيات الجغرافية للمدارس، على أن يتم إرسال الملفات بالمدارس التي لم تنتهي من ذلك، وفق ما يرد من الوزارة بآخر موقف للتسجيل أولا بأول.

تسجيل الغياب لجميع الطلاب والفئات المعفاة من المصروفات

وجهت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، بسرعة التواصل مع المدارس التي لم تنتهي من التسجيل، من خلال مراحل الإدارات التعليمية المختلفة، والمتابعة والتأكد من الانتهاء من تسجيل الإحداثيات الجغرافية وكذلك المواد للمعلمين.

كما وجهت المديريات التعليمية، بتسجيل الغياب لجميع الطلاب والفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، وتسجيل كل البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالطلاب، وموقفهم من سداد المصروفات الدراسية على موقعها الإلكتروني الرسمي.

التأكد من انتهاء استلام الطلاب أجهزة التابلت

وطالبت الإدارات التعليمية، خلال خطابها بالتأكد من انتهاء استلام الطلاب أجهزة التابلت وشريحة البيانات، التأكد من استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية، والتأكد من توافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة «المرحلة الثانوية»، فضلاً عن تقرير معتمد بالموقف العام للمدارس الثانوية.

التنبيه بسرعة تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي

وشددت المديريات التعليمية، على الإدارات بالتنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم على قاعدة البيانات في موعد غايته الخميس 16 ديسمبر، لافتة إلى أن ملء استمارة التقدم للامتحانات، تتطلب أن يكون لدى الطالب بريدا إلكترونيا مدرسيا، وإذا لم يكن لديه البريد الإلكتروني، فإنه يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

كما شددت على التأكد من صحة البيانات المسجلة للطلبة على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا من خلال الاستمارة الإلكترونية.