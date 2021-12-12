استشاري مناعة: الفترة المقبلة ستشهد ظهور متحور جديد كل أسبوعين

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ الأوبئة وعلم الاقتصاديات، إن متحور فيروس كورونا «أوميكرون» يعد آخر المتحورات التي طرأت على فيروس كورونا منذ انتشاره لأول مرة في ولاية وهان بالصين منذ عامين، مشيرًا إلى أن التغيرات التي ظهرت على التكوين الجيني للفيروس من المتوقع أن يقلل من فاعلية اللقاحات المستخدمة حاليًا.

الجرعة الثالثة لن تمنع من الإصابة بأوميكرون

وأضاف «عنان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لا يمكن أن تمنع من الإصابة بالمتحور الجديد، ولكنها يمكن أن تقلل من الأعراض الناتجة عن متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، ورغم ذلك تبقى الجرعة الثالثة «المعززة» مهمة لبعض الفئات كونها تقيهم من الإصابة بالمضاعفات الناتجة عن متحورات كورونا بصورة عامة.

انتشار «أوميكرون» في العديد من دول العالم

وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفترة المقبلة ستشهد ظهور متحور جديد كل أسبوعين نظرًا للتغيرات الجينية التي ظهرت على متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، ومن المتوقع أن تكون هذه المتحورات الجديدة ذات تغير بروتيني وجيني، متابعا: «هذه المتحورات سوف تقلل بشكل رسمي من فاعلية اللقاحات ضد الفيروس».

وتابع: «أوميكرون تزيد سرعة انتشاره أربع أضعاف سرعة انتشار متحور دلتا أو دلتا بلس، وسيكون خلال الفترة المقبلة منتشر في العديد من الدول حول العالم».

«أوميكرون» سيقلل من فاعلية اللقاحات

وأضاف «بدران» في تصريحات لـ«الوطن» أن الجرعة المعززة من لقاح كورونا لا تمنع من الإصابة بمتحور أوميكرون، لأن هذه اللقاحات لا تصنع على المتحورات السابقة التي ظهرت وكانت نسب الفاعلية عالية، منوها بأنه عند ظهور متحورات جديدة ستدرس فعالية اللقاح ضد هذه المتحورات.