حالة الطقس غدا الإثنين 13-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عنها قبل قليل، توقعات حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 23 ديسمبر الحالي، بالتزامن مع حالة الاستقرار في الطقس التي تشهدها البلاد بفضل ارتفاع درجات الحرارة عن الأيام السابقة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس لطيف الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، بارد على الأنحاء كافة ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها، أنّه من المتوقع تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أنّ الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية العربية والوجة البحري على فترات متفطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة للبحر المتوسط يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 22 13

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 09

سيوة 19 09

بورسعيد 22 15

دمياط 22 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 23 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 07

نويبع 26 16

طابا 26 12

كاترين 22 08

الطور 26 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 23 12

بني سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 23 10

سوهاج 25 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 28 13

إدفو 27 13

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 27 09

شلاتين 27 16

أبو رماد 27 15

حلايب 27 14

رأس حدربة 27 16