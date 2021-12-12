السفارة الألمانية بالقاهرة تحذف فيلما من مهرجان كولومبي بسبب الرقابة

قررت السفارة الألمانية بالقاهرة، حذف الفيلم الألماني «Die Blechtrommel»، من برنامج المهرجان الذي تنظمه سفارة كولومبيا بمصر، وذلك بسبب الرقابة الفنية.

إزالة الفيلم الألماني من قائمة المنافسة

وأعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة، إزالة الفيلم الألماني «Die Blechtrommel»، وحرمانه من جائزة الأدب من برنامج المهرجان، في بيان عبر «فيسبوك»: «نأسف لضرورة إزالة الفيلم الألماني «Die Blechtrommel» من برنامج المهرجان التي نظمتها سفارة كلومبيا في مصر بسبب متطلبات الرقابة.. الفيلم تحفة معترف بها في تاريخ الفيلم وشهرة عالمية».

وتستعد سفارة كولومبيا في مصر تنظيم مهرجان أفلام يعتمد على أعمال الفائزين بجائزة نوبل في الأدب، بمناسبة ذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ.

واختارت ألمانيا المشاركة بالفيلم الألماني « Die Blechtrommel»، للمخرج فولكر شلوندورف والذي فاز بدوره بجائزة الأوسكار والسعفة الذهبية في مدينة كان.

واختتم البيان: «مع إصرار الرقابة على المصنفات الفنية على قطع 13 دقيقة من الفيلم، نأسف لضرورة إزالة الفيلم من برنامج المهرجان دون استبدال بسبب لوائح الرقابة».

الأديب العالمي نجيب محفوظ

الأديب العالمي نجيب محفوظ، من مواليد 11 ديسمبر عام 1911، وتعد الذكرى 110 لميلاده، وقد توفى عام 2006، و يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

بدأ الأديب العالمي نجيب محفوظ مسيرته مع الأدب منذ بداية الثلاثينات، حتى 2004، ومن أبرز كتاباته: «السكرية، بين القصرين، أولاد حارتنا، قصر الشوق، اللص و الكلاب، بداية و نهاية، القاهرة 30»، إذ كانت تدور حول انعكاس الحارة المصرية و الشارع المصري، و القضايا المصرية الاجتماعية و السياسية.