«ممدوح» عن مشهد ولادة «الشربيني» في «جراند أوتيل»: المفروض كنت اضربها

قال الفنان محمد ممدوح، إنه التقى بعدد من سائقي التريلات بسبب مشاركته في فيلمه الأخير «أبو صدام»، حيث يجسد شخصية سائق ترريلا: «عالم صعب، والشغلانة ناشفة وخشنة، لأنهم بينقلوا نقلات بـ40 طنا في 15 يوما و20 يوما وقوانينهم قاسية، ولو عاوزين ياكلوا يقفوا على جنب ويركنوا ركنة كاملة».

مشهد جراند أوتيل

وتطرق «ممدوح» خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، إلى مشاركته في مسلسل «جراند أوتيل»، وتجسيده شخصية «أمين»، حيث تحدث عن مشهد ولادة الفنانة دينا الشربيني، وقال: «المشهد مكنش مكتوب كده، وأحيي تامر حبيب المؤلف على مرونته، وكان يجب أن أضربها بعنف شديد وجرها في الطرقة، لكني اتناقشت معاهم وقلت لهم إن دي مش شخصية أمين، والمفروض كان يطلع بمشاعره بشخصيته، لأنه بيحبها ومضطر يسيبها وبالتالي مش هيمسكها يضربها».

وأضاف، أنه حمل دينا الشربيني بمنتهى العنف، لكنه حمل الرضيع بمنتهى الهدوء حتى لا يوقظه: «كانت بتقاوم ومش فاهمة حاجة، لكن أمين منح الطفل لأبيه، وفضل أنه يحزن بمفرده».

تعليق يوسف الحسيني

ورد عليه الإعلامي يوسف الحسيني، قائلا: «في تصوري، أنت أقوى موهبة موجودة منذ 25 عاما، فكرتني بصلاح منصور أعظم فنان في تاريخ السينما المصرية، قتل ابنته في فيلم البوسطجي، وحملها بمنتهى الحب، لم يغب وجهه عني، وأنت كذلك، لم يغب وجهك عني في مشهد دينا الشربيني».