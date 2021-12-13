منظمات تونسية تدين بيان سفراء مجموعة الـ7: تدخل سافر في الشأن الداخلي

أعلن عدد من الأحزاب والمنظمات في تونس، إدانة بيان سفراء مجموعة الـ7 الأخير حول البلاد، وقالت إن البيان، تدخل سافر في الشأن الداخلي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان رؤساء بعثات سفارات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس، أصدروا، يوم الجمعة الماضي، بيانا مشتركا «جددوا فيه التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كل الأطراف في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك البرلمان».

وطالبت الأحزاب والمنظمات التونسية، في بيان مشترك، رئيس البلاد، قيس سعيد باتخاذ موقف حاسم وإجراءات ملموسة لحماية القرار الوطني ووضع حد لـ«عربدة» السفراء الأجانب في تونس، خاصة سفراء مجموعة الـ7.

ووقع على البيان المشترك كل من «حركة تونس إلى الأمام» و«التيار الشعبي» و«الوطن الاشتراكي» و«ائتلاف صمود» و«حركة البعث» و«الجبهة الشعبية الوحدوية» و«حركة الشعب» و«مجموعة العمل التقدمي».

الأحزاب التونسية: سفراء مجموعة الـ7 يواصلون التدخل السافر في شؤون البلاد الداخلية

وقالت الأحزاب والمنظمات التونسية، في بيان مشترك إن سفراء مجموعة الـ7 في تونس، يواصلون «التدخل السافر في شؤون تونس الداخلية بعد أن أصدرت بيانا، يتعلق بالأوضاع الداخلية لـ تونس، تحاول من خلاله ابتزاز الدولة بأوضاعها الاقتصادية لفرض رؤيتها للمسار السياسي».

واعتبرت الأحزاب التونسية، أن بيان سفراء المجموعة، محاولة سافرة من هذه الدول لفرض مجموعات الفساد والإرهاب التي نكلت بالدولة والشعب طيلة السنوات الماضية في المسار السياسي لتونس لأن هذه المجموعات أفضل من يخدم مصالح هذه الدول على حساب سيادة تونس ومصالح شعبها.