«تعليم قنا» تحتفل بتدشين مبادرة «مدرستي صديقة للبيئة»

احتفلت مديرية التربية والتعليم في قنا، اليوم الأربعاء، بتدشين مبادرة «مدرستي صديقة للبيئة» تحت رعاية الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وكيل تعليم قنا يؤكد أهمية الحفاظ على البيئة

استهلت الاحتفالية بكلمة للدكتور صبري خالد وكيل الوزارة عن أهمية الحفاظ على البيئة نظيفة وآمنة وأن هدف المبادرة هو تجميل المدارس والحفاظ على البيئة والتقليل من تلوث الهواء وتبني آليات صديقة للبيئة وتشكيل السلوك النفسي والاجتماعي للطلاب.

وأضاف «خالد» أن المبادرة انطلقت من مدرسة نجع قمبر الابتدائية بمركز أبو تشت حيث تم عمل يوم رياضي وتشكيل جماعة باسم جماعة أصدقاء البيئة هدفها التوعية والإرشاد لكيفية الحفاظ على البيئة المحيطة وتشمل المبادرة جميع مدارس المحافظة.

شهدت الاحتفالية بعض العروض الفنية حول البيئة وأبيات من الشعر بأداء طالبات الفرقة الفنية الخاصة بمديرية التربية والتعليم التي أعلن خالد عن تكريمهم خلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في ديسمبر المقبل.

تكريم مديري الإدارات التعليمية

وشملت الاحتفالية تكريم مديري وأعضاء الإدارات النوعية قسم البيئة والسكان والتطوير التكنولوجي وشئون الطلاب والجودة والاعتماد والإحصاء والتوجيه الفني، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة العملية التعليمية خلال الفترة السابقة والمساهمة في القضاء علي مشكلة الازدحام داخل الديوان لاستخراج بيانات النجاح وكذا جهود قسم البيئة والسكان في تنظيم القوافل الطبية للتطعيم ضد فيروس كورونا وعمل مبادرة توعوية تحت شعار «معًا ضد كورونا» تستهدف الطلاب في جميع مراكز المحافظة.

كما تقدم خالد بالشكر لقسم الجودة والاعتماد حيث حصلت المديرية مؤخرًا على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في نسبة المدارس الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد من بين محافظات الجمهورية.

حضر الاحتفالية، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة، والشيخ أحمد أبو الوفا من إدارة الأوقاف والدكتور أحمد النقيب مدير نقابة الصيادلة والأستاذ أسعد محمد ممثل شئون البيئة والدكتورة منال عبدالوهاب وكيل المديرية والأستاذ صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية ومديري عموم الإدارات التعليمية والإدارات النوعية.