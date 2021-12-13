ضبط 4 مزارع و26 مخزنا للبانجو في القنطرة شرق

علي مدار أكثر من شهر، كثفت الإدارة العامة للمخدرات من حملاتها بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية لضبط مخازن ومزارع مخدر البانجو في مدينة القنطرة شرق.

وقالت المصادر الأمنية، إن الدوريات التمشيطية بالتعاون بين مكافحة المخدرات والأمن المركزي والأمن الوطني والأمن العام، نجحت في تحديد أماكن مزارع ومخازن مخدر البانجو بأماكن شاسعة وتم ضبطها.

ضبط 4 مزارع ومخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأسبوع الماضي، في ضبط 4 مزارع في أماكن مختلفة مزروعة بمخدر البانجو في إحدى المناطق الصحراوية القريبة من محافظة شمال سيناء.

وتوصلت معلومات الإدارة إلى وجود مزرعة على مساحة 2 فدان، إضافة إلى وجود أماكن مجاورة لها على مساحات مختلفة، وتم التعامل مع جميع المواد المخدرة وإحراقها في مكانها.

ضبط 26 مخزنا لمخدر البانجو

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط 26 مخزنا للمواد المخرة شرق قناة السويس، ضُبط بداخلها أكثر من 6 آلاف كيلو من مخدر البانجو.

وقالت المصادر، إن المخازن تواجدت بقرى جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق ومنطقة بالوظة على الحدود مع شمال سيناء وبعض القرى الأخرى فيما قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 40 مليون جنيه.

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة من المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في القضايا المضبوطة.

ضبط نصف طن مخدرات قبل تهريبها من الأنفاق

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمحور قناة السويس في ضبط سيارة قبل تهريبها لكمية كبيرة من مخدر البانجو عبر معدية القنطرة شرق.

وقالت المصادر الأمنية، إن سيارة «ثلاجة» حاولت العبور من نفق «تحيا مصر» محملة بكمية من المواد المخدرة، إلا أنها ضُبطت، وبتفتيشها تم العثور على مخزن سري به حوالي نصف طن من البانجو المخدر.

وأضافت المصادر، أن المواد المخدرة كانت داخل 199 لفافة من مخدر البانجو كبيرة الحجم، وتم إخفائها داخل ثلاجة السيارة لمحاولة العبور بها إلى غرب قناة السويس.