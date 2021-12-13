حالة الطقس اليوم 13-12-2021.. لطيف على القاهرة وأمطار على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد البلاد، بارد على جميع الأنحاء ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

كما نوهت الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة مناطق الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 22 13

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 09

سيوة 19 09

بورسعيد 22 15

دمياط 22 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 23 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 07

نويبع 26 16

طابا 26 12

كاترين 22 08

الطور 26 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 23 12

بني سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 23 10

سوهاج 25 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 28 13

إدفو 27 13

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 27 09

شلاتين 27 16

أبو رماد 27 15

حلايب 27 14

رأس حدربة 27 16.