وزير التعليم: تخفيض أعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات بسبب كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، لافتا إلى إعلان جداول الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن يتم عقد أي امتحانات في المنازل، مهما كانت صعوبات وتحديات جائحة فيروس كورونا.

تعقيم لجان الامتحانات ضد كورونا بشكل دوري

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بضرورة التشديد على تعقيم لجان الامتحانات بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين الامتحانات، مؤكدا تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 15 طالبا في اللجنة الواحدة، لتحقيق التباعد بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيا، أما امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي ورقيا.

وزير التعليم: لن نؤجل أي امتحانات بسبب كورونا

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن ولم تؤجل أي امتحانات لأي من الصفوف الدراسية بسبب تفشي فيروس كورونا، وتابع قائلا: «الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة ولن تؤجل، وسيتم تعقيم اللجان الامتحانية بشكل دوري قبل وبعد ساعات الامتحان»، إضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات، للاطمئنان على صحتهم.

8 إجراءات من التعليم لحماية الطلاب في الامتحانات

1- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل لجنة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من كورونا.

2- تجهيز 50 لجنة احتياطية بكل محافظة تحسباً لنقل الطلاب حال اكتشاف أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

3- تعقيم وتطهير اللجان يومياً قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

4- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين بارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري.

5- توفير أجهزة حرارية بكل لجنة امتحانية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بآداء الامتحانات.

6- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

7- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.

8- حظر تواجد الباعة الجائلين أمام اللجان الامتحانية.