تحرك عاجل لتحديد شروط صرف الأدوية في الصيدليات: ممنوع في هذه الحالة

في تحؤك عاجل، تقدمت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة بالمجلس، بطلب إحاطة بشأن شروط صرف جرعات علاج في الصيدليات، وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، حسب قولها.

وقالت النائبة إيناس عبد الحليم فى طلب الإحاطة : انه ورد العديد من شكاوى الاهالى ما يؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالاعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول هيموجلوبين يوريك اسيد تحليل السكر و مؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق "حسب نص الاعلان"، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلي الطبيب المتخصص .

وأشارت إلى أنه ورد شكاوى بشأن امتلاك بعض الصيادلة صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات .وقالت :تعدى الأمر إلي طباعة بعضهم روشتات للمرضي مستغلين جهل المرضي وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر.

صرف الأدوية من الصيدليات

وتابعت: يقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضي دون روشتات طبية الامر الذي أدي إلي وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفي وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية وإعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخري نظرا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخري .فضلا عن أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلي أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات.

إجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات

واضافت النائبة إيناس عبد الحليم قائلة :للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وان هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية .فضلا عن عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات والتى تستخدم فى التشخيص احيانا والعلاج احيانا اخرى فى غيبة اجهزة الدولةوتساءلت عبد الحليم قائلة :أين الرقابة والتفتيش الدورى على هذه الصيدليات

وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم بضرورة تكثيف حملات الكشف الدورى على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات او بناء على حالات الوفاة.وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها اعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات واتخاذ اللازم تجاه المخالفين