أهالي فايد يعلقون صور «سجى» على السيارات.. مر شهر على اختفائها

ما بين سيارات الأجرة وأخرى ملاكي، علّق أهالي منطقة منشية السلام بمركز فايد، صورة الطفلة «سجى» على الزجاج، أملاً في العثور عليها بعد اختفاء اقترب من شهر.

وحدث اختفاء غامض لطفلة في عمر 3 أعوام في منطقة منشية السلام التابعة لمركز فايد، دون الوصول لأي معلومات حول اختفائها أو العثور على جثمانها في مياه ترعة السويس المتفرعة من ترعة الإسماعيلية.

رجال الإنقاذ على جانب الطريق

وعلى جانب ترعة الإسماعيلية تقف سيارة ميكروباص بيضاء مكتوب عليها «شرطة الإنقاذ النهري»، يجلس داخلها 4 أشخاص أنهكتهم المياه، مع استمرار البحث عن الطفلة.

وتتحرك السيارة في اتجاه السويس، ويبدأ الغواصون في البحث عنها في المياه، فربما قد تكون تعرضت للغرق، غير انه مع استمرار عمليات التمشيط لم يُعثر على «سجى».

وقالت مصادر أمنية مسؤولة لـ«الوطن»، إن شرطة الإنقاذ بدأت في البحث عن الطفلة منذ أول يوم لتلقي البلاغ، بسبب قرب منزلها من الترعة ولعبها بشكل مباشر مع الأطفال على حافتها.

وتابعت «تم تمشيط أكثر من 15 كيلو مترًا في الاتجاهين منذ الاختفاء، لكن لم يتم العثور على الطفلة نهائياً، ولم تظهر جثتها، وهو ما جعل رجال البحث الجنائي يعملون على سيناريو آخر».

والد الطفلة: ابنتي لم تمت

وقال أحمد السيد، سائق «توك توك»، والد الطفلة «سجى»، أن لديه شعور بأن طفلته ما زالت على قيد الحياة، ولم تتعرض للغرق، «بنتي بقالها 25 يوم مانعرفش عنها أي حاجة، وأنا نفسي أشوف بنتي ونفسي حد يحل لغز اختفائها، ونفسي الكل يهتم بقضيتها».

وقال الأب «الطفلة اختفت خلال لعبها أمام منزلها، وأحد الأطفال قال إن شخصا يستقل تروسيكلا أخدها ومشي، وكنا متخيلين إنه كلام، لكن اختفاء البنت وعدم العثور عليها أكد كلام الطفل».

وأشار إلى أنه إذا كانت الطفلة وقعت في المياه كان سيتم العثور على جثمانها خلال 3 أو 4 أيام، نافياً تلقيه أي اتصالات تفيد اختطاف ابنته وطلب فدية مالية لإطلاق سراحها، قائلاً «أنا راجل سائق توك توك على باب الله».

وطالب بتكثيف عمليات البحث لإعادة طفلته إلى حضان والدتها قائلاً «مابنامش الليل ونفسنا ترجع، الأمن هنا مش مقصر معانا، لكن أنا عايز بنتي».