5 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لمشروعات قومية وخدمية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 5 قرارات جمهورية بتخصيص مساحات من أراض الدولة لإقامة مشروعات قومية وخدمية عليها.

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رقم 563 لسنة 2021، بتخصيص مساحة 64046.37 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

- قرار رقم 564 لسنة 2021، بتخصيص مساحة 35.08 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة (ميناء/ مرسی) نهري عليها.

- قرار رقم 565 لسنة 2021، بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها في إقامة مجمعات التخزين للنفط الخام.

- قرار رقم 566 لسنة 2021، بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية أبو ماضي بمحافظة الدقهلية لاستخدامهما في إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية ولإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.

- قرار رقم 567 لسنة 2021، بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة السويس ومحافظة بني سويف لإقامة بعض الأنشطة عليها.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.