المستشفيات الجامعية: نسب الإشغالات بأسرة حجز كورونا لا تتجاوز 50% 

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن نسب الإشغالات داخل المستشفيات خلال الفترة الحالية، معقولة وبسيطة جدًا ومتباينة بمختلف الأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، إذ لا تتجاوز الـ 50% بمختلف مستشفيات العزل، مؤكدًا أن هناك استعدادا تاما بمختلف أماكن العزل والمستشفيات، بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لمواجهة أي سيناريوهات متعلقة متعلقة بالجائحة.

المستشفيات الجامعية: لا نواجه أي أزمات بشأن أدوية فيروس كورونا

قال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يوجد أي أزمات أو نواقص بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا في المستشفيات، مؤكدًا أن هناك اكتفاءً تامًا بكافة المستلزمات، وتنسيقًا مع الجهات المعنية بشأن تلبية كافة المتطلبات الأدوية والمستلزمات الطبية.

عبدالغفار: يجب الإسراع للحصول على لقاح كورونا

وأكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الأعلى للجامعات الحكومية وجه بتوفير كافة المتطلبات والأدوية و المستلزمات لمواجهة أي أزمات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مناشدًا المواطنين بضرورة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، بجانب الاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، واستشارة الطبيب المختص حال ظهور أي أعراض للمرض.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدراسات العلمية والبحثية، لم تثبت حتى الآن دخول سلالة كورونا الجديدة «أوميكرون» البلاد، وأن السلالة الأكثر انتشارًا هي «دلتا».