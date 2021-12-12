«تعليم الدقهلية» تنفي اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

نفى علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، صحة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من اعتماد جدول شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي 2022/2021.

وأكد «عبد الرؤوف» أن مديرية التربية والتعليم لم تنتهِ من إعداد الجداول الامتحانية حتى الآن، وأن الجدول المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أي أساس من الصحة.

تعليم الدقهلية تحذر من تداول جدول غير رسمي للشهادة الإعدادية

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فقد نبهت على أولياء الأمور بأن مديرية التربية والتعليم غير مسئولة عن ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي والمصدر الوحيد للجداول هي الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

الجروبات تتداول صورة لجدول الصف الثالث الإعدادي

وتداول عدد كبير من أولياء الأمور على صفحات التواصل الاجتماعي وجروبات «واتس آب» لجدول امتحانات ادعوا خلاله أنه الجدول الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي «عربي – لغات»، وعليه أسماء كافة المسئولية عن العملية التعليمية في الدقهلية، وبه أن الامتحان سيبدأ يوم 29 يناير 2021 وينتهي يوم 3 فبرابر 2022 وهو ما نفته مديرية التربية والتعليم.

اجتماع تعليم الدقهلية لسد عجز المواد الأساسية

ومن جهة أخرى عقد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا بمديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المديرية للمواد الأساسية بحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل مديرية التربية والتعليم ومديري عموم المديرية لمناقشة آليات العمل بالحصة لسد العجز بالمواد الأساسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفق الكتاب الدوري رقم 26.

وأكد «عبد الرؤوف»، في بيان له، تنفيذ كافة التعليمات والشروط الخاصة بتنفيذ آليات العمل بنظام الحصة لسد العجز الصارخ بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في المواد الدراسية المعلن عنها وفق الكتاب الدوري رقم 26.