 حظك اليوم برج القوس الاثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يفعل مواليد برج القوس أي شيء في سبيل تحقيق أهدافهم المنشودة، لذلك يسعون وراء طموحاتهم وشغفهم بشكل دؤوب، كما يتميزون بالطيبة الشديدة مما يجعلهم طفوليين بعض الأحيان، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدبن المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تناغم الشمس والقمر يدعمك.. تستطيع أن تتبع نظاما مختلفا وتتحرر من القيود والضغوط.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.