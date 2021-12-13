«المركزي للمناخ» يوضح تفاصيل انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، التابع لوزارة الزراعة، إن البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة انخفاضا في درجات الحرارة ولكن ليس بالحدة والقوة الكبيرة.

وأضاف «شاكر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة تنخفض بقيم تتراوح بين 2 و 4 دراجات، وفقاً للمنطقة، منوها إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الدلتا ومنطقة حلايب وشلاتين والسواحل الشمالية.

شبورة مائية بالقاهرة الكبرى والطرق المؤدية لها

وأشار «شاكر»، إلى أن الأيام القادمة ستشهد شبورة مائية على القاهرة الكبرى والطرق المؤدية لها مؤكد أنه يجب توخي الحذر أثناء القيادة على تلك الطرق لتجنب وقوع الحوادث، وتابع أنه سوف يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على معظم الأنحاء لكن خلال الليل سوف يكون الطقس بارد إلى شديد البرودة على كافة الأنحاء.

الأرصاد تحذر من الانخفاض في درجات الحرارة

وفي وقت سابق، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة، فمن المتوقع أن تشهد الأجواء انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة العامة أن البلاد تتأثر بغطاء سحابي كبير اليوم شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة أقصي جنوب البلاد وتحديدا حلايب وشلاتين لتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.