طوابير من السيدات بقرى ومراكز الأقصر للحصول على لقاح كورونا (صور)

تشهد محافظة الأقصر إقبالا واسعا من السيدات داخل القرى والمراكز بأنحاء المحافظة كافة، على المراكز الثابتة والمتحركة والمتنقلة، للحصول على جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات أو حتى بعض الدواوين داخل القرى، فضلا عن مراكز الشباب المختلفة، التي أعلنت عنها مديرية الصحة بالمحافظة، لسرعة وسهولة الحصول على التطعيم.

مناشدة المواطنين بسرعة التطعيم

وناشدت مديرية الشؤون الصحية بالاقصر، المواطنين باستمرار التوجه إلى مراكز الشباب الموجودة داخل المراكز وفي قرى محافظة الأقصر المختلفة، فضلا عن التواصل مع الفرق المتنقلة المختلفة داخل مختلف أنحاء المحافظة، بهدف تلقي لقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتنبيه على المواطنين لسرعة الاستجابة للفرق المتنقلة، والحصول على التطعيم، حفاظا على سلامتهم وصحتهم، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مناطق متنوعة بالعالم.

توافر جميع أنواع اللقاحات

من جانب آخر، أكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع «فيس بوك»، توافر جميع أنواع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، مع استمرار العمل بانتظام داخل جميع مراكز الشباب، وكذلك الفرق المتنقلة والثابتة بأنحاء المحافظة السياحية كافة.

وشدد وكيل المديرية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة في الحياة اليومية، مع أهمية تلقي اللقاح حفاظا على صحة المواطنين، وتسهيل كل سبل ذلك.