«الغرفة الأمريكية»: التسويق العقاري يحتاج إلى تنظيم الفترة المقبلة

أكد مشاركون في مؤتمر عقدته اليوم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة شركات التسويق العقاري، تحتاج إلى المزيد من التنظيم خلال الفترة المقبلة، مع تعافي القطاع، واعتماد الكثير من الشركات على المسوقين للترويج لمشروعاتهم الجديدة، وفي ظل التوقعات بزيادة الطلب على العقار خلال العام المقبل.

%80 من مبيعات السوق العقاري خلال العامين الماضيين جاءت عبر مسوقين عقاريين

وقال نهاد عادل، رئيس شركة «B2B» للاستثمار والتسويق العقاري خلال المؤتمر الذي تم تخصيصه لمناقشة قضايا السوق العقارية، والتوقعات المستقبلية، إن 80% من مبيعات السوق العقاري خلال العامين الماضيين جاءت عبر مسوقين عقاريين.

وأضاف «عادل» أن المسوقين العقاريين يتحملون جزء كبير من المسئولية في تسويق المشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المشروعات الكبرى.

وأوضح أن قطاع التسويق العقاري يحتاج إلى مُنظم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجمعية المصرية للتطوير العقاري، والتي تعد المنظم الرسمي للقطاع، لا تتبع وزارة الإسكان أو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، حيث تتبع تلك الجمعية وزارة الصناعة والتجارة، وفقا لقوله، وهو ما يستعدي ضرورة دمج القطاع تحت مظلة كيان مرتبط بالسوق ويمكنها فهم آليات المنظومة العقارية.

إعادة النظر بشأن تصميم المطاعم ومحلات الأغذية

في سياق آخر قال رئيس شركة «B2B»، إن شركات العقارات بدأت في عملية إعادة النظر بشأن تصميم المطاعم ومحلات الأغذية، خاصة مع تراجع الطلب عليها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتي فرضت بدورها طبيعة جديدة للسوق والطلب على أشكال مختلفة من العقار.

من جانبه قال كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة «كولودويل بانكر»، إن قطاع التطوير العقاري يساهم بنحو 20%،من الناتج القومي الإجمالي، تبلغ حصة شركات التسويق العقاري منهم نحو 50%، وفقا لبيانات وزارة الإسكان.

وأضاف أن قطاع التسويق العقاري يحتاج إلى كوادر جديدة ذات مهارات مختلفة، تواكب معدلات النمو الحالية التي تشهدها السوق العقارية.