تسمم 30 تلميذا في مدرسة ابتدائية بمنشأة القناطر

أصيب 30 تلميذًا في مدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية، بتسمم داخل منطقة منشأة ناصر، ونقلوا إلى مستشفى وردان لتلقي العلاج.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة، وانتقل المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، إلى المستشفى، حيث تبين أن التلاميذ في حالة إعياء وتم احتجازهم؛ لتلقي العلاج وتجري أجهزة الأمن بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث تحرياتها؛ لتحديد أسباب تسمم التلاميذ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تواصل المباحث بقيادة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، تحرياتها في الحادث، والاستماع لأقوال مدير المدرسة وأسر المصابين؛ لمعرفة أسباب التسمم، وهل ناتج عن الأطعمة التي تم تناولها التلاميذ من عدمه.