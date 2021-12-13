المصيلحي: 650 ألف بطاقة تموينية في 3 سنوات ومخزون استراتيجي لشهر رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن الوزارة تدعم المواطن في مجالات مختلفة، من خلال برامج متعددة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه أصدر قرارًا بأن من يحصل على معاش تكافل وكرامة يحصل على بطاقة تموينية.

استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أن هناك توصيل إلكتروني بين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، لاستخراج بطاقات تموين المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

المصيلحي: الوزارة ما زالت تتلقى طلبات إصدار بطاقات التموين

وتابع وزير التموين: «أصدرنا أكثر من 650 ألف بطاقة تموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة خلال الـ 3 سنوات الماضية، ومستمرين في تلقي الطلبات»، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ووجود قاعدة بيانات دقيقة يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم لمستحقيه.

توفير مخزون اشتراتيجي في شهر رمضان

كما أكد وزير التموين أن الدولة دائمًا ما توفر مخزون خاص استعدادا لشهر رمضان، متابعا: «الاستهلاك يزيد في شهر رمضان بنسبة 50%؜ مما يتطلب وجود احتياطي مناسب».

وأوضح وزير التموين أن الاستراتيجي من كافة السلع يصل لكافة المحافظات ولا يقتصر على القاهرة و الجيزة، موضحًا أن تطوير شبكة التوزيع ساهم في وصول الاحتياطي لكافة المحافظات، إذ حرصت الدولة على توفير الاحتياطي حتى لا تحدث أزمة اثناء أزمة فيروس كورونا.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على أن يكون هناك احتياطي يصل لـ 6 أشهر، بدلا من 3 فقط، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح و السكر، واكتفاء ذاتي من الأرز.

ومن جانبه، أكد الوزير أن هناك 23 مليون بطاقة تموين، تفيد 64 مليون مواطن، مشيرًا إلى ميزانية الوزارة بلغت 36 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة لا توجد عملية إضافة مواليد خلال الفترة الراهنة ببطاقات التموين.

وتابع: «الدولة توفر السلع الأساسية بصرف النظر على التحديات الدولية، وما نعيشه الآن من أزمة بسبب تداعيات أزمة كورونا فقد توقفت الزراعة ببعض الدول فضلا عن توقف حركة التجارة والنقل بين الدول»، موضحًا أن الطلب دوليًا بدأ يزيد على السلع الأساسية، وقد ارتفع سعر القمح من 250 دولارًا إلى 331 دولارًا.