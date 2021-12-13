اللحظات الأخيرة في حياة عريس الدقهلية.. سقط على قدم والدته ومات «فيديو»

أصوات عالية وصراخ صدرت من شقة العروسين، وصلت إلى أذان الأم وشقيقه اللذين يقيمان في شقة بالدور الأرضي، تردد أهل العريس في أن يصعدوا لاستبيان ما يحدث، وهمسوا لبعضهما «مشاكل عرسان يحلوها مع بعض»، إلا أن قلب الأم شعر بأن مشكلة تحدث لابنها، صعدت درج السلم في هدوء، فتسمع صوت ابنها وهو يطلب من عروسته أن تجهز له الأكل فترد: «أعمل لك براحتي»، فضربت جرس الشقة فيفتح لها ابنها الباب بنفسه وهو يضع يده علي صدره، وعندما رفع يده وجدها غارقة في الدماء، فقال: «ضربتني بالسكينة يا أمي»، وكانت آخر كلمة يقولها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

والدة عريس الدقهلية تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنها

تحكي والدة ‏«عبد الخالق هشام عبد الخالق محمد ‏البيلي»، 25 سنة، سائق ميكروباص من قرية «المنيل»، التابعة ل‏مركز ‏الستاموني بمحافظة الدقهلية، ‏والمعروف بـ«عريس الدقهلية»، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنها، بقولها: «فوجئت بابني يسقط على الأرض أمام أقدامي، فاقداً النفس، وعروسته واقفة على باب المطبخ وفي يدها السكين»، وتابعت الأم أنها صرخت وبكيت حتى تجمع الجيران، كما جاء شقيقه «أحمد»، الذي ظل يبكي على أخيه، وحاول أن يتحدث إليه ولكنه لم يرد عليه، مشيرةً إلى أنهم نقلوا ابنها المجني عليه إلى أحد الأطباء في القرية، ولكنه أكد لهم أنه توفى.

الأم: ابني مات بجوعه وعطشه

وتتذكر الأم أن ابنها «عبد الخالق» كان راجع من شغله، فهو يعمل سائقاً، ويعمل طوال اليوم، وأضافت: «كنا حوالي الساعة 9 مساءً، ودخل الأول على شقتي، واطمأن علي، وبعدها صعد إلى شقته، ولم تمر دقائق حتى حولته زوجته إلى جثة هامدة بعد أن طعنته بسكين»، مشيرةً إلى أنها عندما صعدت إلى شقة ابنها وجدته يرتدي ملابسه الداخلية، وأضافت: «قتلته بجوعه وعطشه».

ومن جانبه، أكد والد «عريس الدقهلية» أنه كان في عمله، وفوجئ باتصال ابنه «أحمد»، يبلغه بوفاة «عبد الخالق»، وقال الأب المكلوم: «في البداية ظننت أنه عمل حادثة بسيارته، وسألته: مات إزاي، فرد: مراته ضربته بسكينة ومات».

وتلقى مأمور مركز شرطة الستاموني بلاغاً من أهالي قرية ‏‏«المنيل» بدائرة ‏المركز، بالعثور على زوج شاب مصاباً بجرح نافذ في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة ‏قبل وصوله إلى ‏المستشفى، وبانتقال المباحث تبين مصرع «عبد الخالق هشام عبد الخالق ‏محمد ‏البيلي»، 25 سنة، وتبين إصابته بجرح نافذ ‏بالصدر من الأمام، واتهمت أسرة المجني عليه ‏زوجته «فاطمة أ.» بإصابته بسكين، وهربت إلى بيت أهلها.‏