سكاي نيوز: خلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن التعامل مع ملف إيران

كشفت مصادر رسمية أمريكية لشبكة «سكاي نيوز عربية» عن وجود خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التعامل مع ملف إيران النووي، مشيرة إلى الوفد الإسرائيلي الذي زار واشنطن مؤخرا اتهم الولايات المتحدة بتقديم تنازلات إلى إيران خلال محادثات فيينا دون الحصول على شيء في المقابل.

أمريكا رفضت وضع خطة لضرب منشآت إيران العسكرية

وأضافت المصادر أن إدارة بايدن حذرت من خطورة قيام إسرائيل بأي عمل عسكري أحادي ضد إيران، كما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية سيناريوهات وضع خطة عسكرية أمريكية جدية لضرب منشآت إيران العسكرية.

وكانت إسرائيل رفضت طلبا أمريكيا بإخطارها مسبقا بأي ضربة لإيران، حسبما أفادت «العربية نت»، وذلك بالتزامن مع زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي للولايات المتحدة لبحث الملف النووي الإيراني.

ووصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهر، الخميس الماضي، حسبما كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، لبحث الملف النووي الإيراني.

وكان ملف البرنامج النووي الإيراني على رأس أولويات المباحثات، في وقت لم يتم التوصل فيه لاتفاق حول العودة للامتثال باتفاق 2015 حول برنامج إيران النووي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

إسرائيل توجه تحذيرات للجانب الأمريكي

وكشفت مصادر عن أن جانتس كان يعتزم توجيه تحذيرات للجانب الأمريكي تعيد التأكيد على المخاوف التي يبرزها الخطاب الإسرائيلي بأن إيران باتت قريبة من أن تتحول إلى دولة نووية.

ولفتت إلى أن جانتس سيضغط على المسؤولين في واشنطن، في محاولة لحض البيت الأبيض على السعي للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران يأخذ بعين الاعتبار نفوذها الإقليمي، ومسألة صواريخها الباليستية.