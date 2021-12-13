الأقصر ترفع الاستعدادات وتطهير مخرات السيول تحسبا لتقلبات الطقس

أعلن محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، عن استمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، تحسباً للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات والطوارئ، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، وتقديم تقرير دوري أسبوعي للتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول، وكذا مصارف الأمطار، والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار، مؤكداً على متابعة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المسبقة، التي تضمن الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والسيول.

إعادة ترخيص سيارات «الكبود»

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي رقم 7 لسنة 2021، التي ترأسها محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، بحضور كل من محمد عبد الفتاح آدم، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى المغربي، سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات داخل محافظة الأقصر.

كما تم خلال الاجتماع موافقة أعضاء المجلس التنفيذي على إعطاء مهلة جديدة لإعادة ترخيص السيارات «الكبود» العاملة بالمحافظة لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 1 يناير 2022 تنتهي في 30 يونيو 2022.

واستعرض المحافظ مع المسؤولين ملف «حياة كريمة»، ونسب الإنجاز في المشروعات التي يجري تنفيذها، والمعوقات التي تعترض التنفيذ، وتم حل بعضها أثناء الاجتماع، في حضور المسؤولين التنفيذيين، ووجه محافظ الأقصر بحل باقي المشاكل والمعوقات تباعاً.

حصر مواقف سيارات «السرفيس»

كما وجه المستشار مصطفى ألهم بإعداد حصر شامل لكل مواقف سيارات «السرفيس» داخل الأقصر، مع وضع خطة واضحة لتطويرها، وناقش مع رؤساء المراكز والمدن والمسؤولين عن منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ما تم من تحرير العقود والمعوقات، والتأكيد على حل المشاكل وصولاً إلى تحقيق المستهدف.