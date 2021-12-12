بريد الوطن .. مجتمعنا بين الواقع والواجب

ما يعانيه مجتمعنا المصرى من مظاهر سلبية ولا مبالاة ولا شعور بحجم المسئولية، من أجل الجرى وراء المنافع الشخصية نوع من الفشل المجتمعى، ودمياط «يابان مصر» وصل بها الحال لانهيار صناعة الأثاث تماماً، وليس لدمياط نواب بالمعنى المفهوم، ومنهم 6 نواب لم يصوت لهم الناخب الدمياطى، وجاء نجاحهم بفعل القائمة المطلقة بعد رسوبهم باكتساح، لذلك بنية نواب دمياط لا تستطيع إحداث تغيير فكر السياسات وفق اجتماعات لجان المجلس المختلفة، والمضحك أن هُلل لمسمى نيل دمياط شهادة أحسن عشر مدن على مستوى العالم فى التعلم، وهى شهادة ليست ذات قيمة علمية، ولكن كان للمجلس القومى دور فيها، ولا لتلك الممارسة على الأرض تظهر التناقض ما بين نواب دمياط والقطاع التنفيذى، والمآسى والأحزان التى شهدها مجتمعنا الدمياطى فى قرن العلم والتكنولوجيا لم يشهدها سكان محافظة أخرى، لأن ليس بدمياط قاعدة وطنية شعبية، تنسجم أهدافها مع تطلعات المجتمع الدمياطى، ودمياط تمتلك مقومات صناعية عديدة لكنها تفتقد معالم طريق، واقتصاد دمياط لا يعتمد على مقومات الدولة مهما كانت قوته، ودمياط الحاضر ينقصها إنشاء المصانع وتطويرها، ومجال التصدير وأساليبه.. فهل نعى الدرس؟

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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