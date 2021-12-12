بريد الوطن .. القدس تاريخ وحضارة وحق لا يضيع

للقدس أهمية خاصة فى قلوب الجميع عامة والمسلمين خاصة، ربما لأنّها المكان الذى ضمّ أوّل قبلة لهم قبل أن تتحوّل القبلة بأمر من الله سبحانه وتعالى إلى الكعبة الشريفة، وربما لأنّها المكان المبارك والمُقدّس الذى عرج منه رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- إلى السماء فى رحلة الإسراء والمعراج، وقد ذكر الله القدس فى القرآن الكريم فى عدّة مواضع، منها ذكر المسجد الأقصى، هذه البقعة المقدّسة التى تعدّ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهى غنيّة بمعالمها وآثارها التاريخية العريقة التى ترجع إلى آلاف السنين، على رأسها المعالم الدينية التى لها قيمة كبيرة فى نفوس مختلف الشعوب، وكونها المكان الذى مر عليه الأنبياء، وهذا ما يجعل زيارتها تراود لتحقيقها الجميع، ولأنّ تاريخها ممتدّ منذ القدم، فقد أطلق عليها الكثير من الأسماء. إذا كان لكلّ الأديان شىء فى القدس، فإنّ المُسلمين لهم فيها كلّ شىء، ربّما لهذا تعدّ مكانة القدس مختلفة لديهم عن باقى الأديان كلّها، وعلى الرغم من انتهاك الكثير من أجزاء فلسطين الحبيبة فإنها ستكون دوماً للمسلمين، إنّ عقد حق المسلمين الشرعى فيها مكتوب بالدماء لا بحبر الأقلام، وهذا ينطبق على كلّ الأماكن المُحتلّة فيها سواء عكا أم الناصرة أم حيفا أم أراضى فلسطين الحبيبة الأخرى. لا بُدّ من أن تعود الحقوق لأصحابها يوماً ما وتُزهر القدس من جديد، وتُزهر القلوب بورود فلسطين مجدداً، وسيدفع الظّالم ثمن ظلمه، فالحقّ حقّ الله لا يتركه أبداً، فالقدس أقوى من كلّ شىء.

هدى عثمان

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